34-летний Фролик вернулся в Чехию, подписав контракт с «Либерецом». Форвард провел 858 матчей в НХЛ

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Михаэл Фролик продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

34-летний нападающий однолетний контракт с «Либерецом».

В прошлом сезоне чешский хоккеист выступал в чемпионате Швейцарии за «Лозанну», набрав 14 (7+7) очков в 23 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ Фролик сыграл в общей сложности 858 игр и записал на свой счет 384 (159+225) балла за результативность.

Нападающий возвращается выступать в Чехию впервые с локаутного сезона-2012/13. Тогда Михаэл провел 32 матча за «Хомутов».

Отметим, что в сезоне-2012/13 Фролик выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго».

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