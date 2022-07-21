34-летний Фролик вернулся в Чехию, подписав контракт с «Либерецом». Форвард провел 858 матчей в НХЛ

продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

34-летний нападающий однолетний контракт с .

В прошлом сезоне чешский хоккеист выступал в чемпионате Швейцарии за «Лозанну», набрав 14 (7+7) очков в 23 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ Фролик сыграл в общей сложности 858 игр и записал на свой счет 384 (159+225) балла за результативность.

Нападающий возвращается выступать в Чехию впервые с локаутного сезона-2012/13. Тогда Михаэл провел 32 матча за «Хомутов».

Отметим, что в сезоне-2012/13 Фролик выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго».