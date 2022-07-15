«Флорида» подписала форвардов Казинса (на 2 года и 2,2 млн долларов) и Балцерса (на год и 750 тысяч)

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«Флорида» подписала форвардов Ника Казинса и Рудолфса Балцерса.

28-летний Казинс заключил контракт на 2 года с кэпхитом 1,1 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне он набрал 22 (9+13) очка в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Нэшвилл»

25-летний Балцерс заключил односторонний контракт на год и 750 тысяч долларов. Латвийский нападающий вышел на рынок свободных агентов после выкупа «Сан-Хосе» последнего года его предыдущего соглашения с кэпхитом 1,55 млн. 

По условиям выкупа, он получит от «акул» по 308,3 тысячи долларов в ближайшие 2 сезона. 

В минувшем сезоне Балцерс набрал 23 (11+12) очка в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ

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