Впервые с 1979 года финал Кубка Стэнли пройдет без партнеров Ягра

Впервые с 1979 года финал Кубка Стэнли пройдет без одноклубников .

В составе «Тампы» и «Колорадо» нет ни одного игрока, пересекавшегося в со вторым бомбардиром в ее истории.

В составе «Эдмонтона» партнером Ягра был вратарь Майк Смит (в «Калгари»), у «Рейнджерс» – Грег Маккегг (во «Флориде») и Кит Кинкейд (в «Нью-Джерси»), которые теоретически могли сыграть в финале.

Во всех финальных сериях с 1980 по 2021 годы принимали участие игроки, которые в какой-то момент карьеры выходили на лед вместе с Ягром.

Серия началась в 1980 году, когда в составе «Айлендерс» Кубок Стэнли выиграл его будущий партнер по звену в «Питтсбурге» Брайан Троттье.

Потом эстафету у него принял Марк Мессье, с которым Ягр ненадолго пересекся в «Рейнджерс» в сезоне-2003/04.

В общей сложности это происходило 41 раз подряд (включая 1991, 1992 и 2013 годы, когда Ягр сам играл в финалах с «Питтсбургом» и «Бостоном»).

Отметим, что в прошлом году это был защитник «Монреаля» Джонатон Меррилл, в позапрошлом – защитник «Тампы» , а в 2019 году – форвард «Сент-Луиса» .

При этом 1986 (Джо Маллен) и 2021 годы (Меррилл) стали единственными, когда одноклубник Ягра не сумел выиграть .

Инфографика: NHL Europe