«Коламбус» подписал экс-форварда «Виннипега» Луото. Он стал MVP плей-офф финской лиги

подписал форварда «Таппары» Йоону Луото, он MVP плей-офф финской лиги.

Соглашение с 24-летним игроком подписано на один сезон и носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, – 300 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 325 тысяч.

В сезоне-2021/22 Луото стал чемпионом Финляндии в составе «Таппары». В его активе 14 (9+5) очков в 29 играх регулярного чемпионата и еще 17 (8+9) баллов в 14 матчах плей-офф.

Нападающий получил приз Яри Курри, вручающийся самому ценному игроку плей-офф чемпионата Финляндии.

У Луото уже есть опыт выступлений в – в сезоне-2019/20 он провел 16 игр за , не набрав очков. В прошлом году его контракт с «Джетс» был расторгнут.