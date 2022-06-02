Генменеджер «Каролины» об истекающих контрактах Трочека и Нидеррайтера: «Надеемся, что они останутся, но все зависит от двух сторон. Парни играют ключевые роли»

Генеральный менеджер «Каролины» высказался о будущем и .

У нападающих истекают контракты с «Харрикейнс», в результате чего оба могут выйти на рынок свободных агентов, поскольку станут неограниченно свободными агентами.

«Конечно, мы надеемся, что они останутся, но все зависит от двух сторон. В ближайшее время я буду больше общаться с их агентами, тогда будет понятно, как обстоят дела.

Эти парни выступают на ключевых позициях и играют ключевые роли. В наших интересах оценить, сможем ли мы вернуть их в состав», – сказал .

29-летний Нидеррайтер набрал 44 (24+20) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне.

На счету 28-летнего 51 (21+30) балл за результативность в 81 игре.