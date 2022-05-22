Виталий Давыдов: «Европейцы и американцы думают, что бойкот нас подкосит, но они плохо знают психологию русского человека»

заявил, что русскому человеку не страшен западный бойкот.

– В Подмосковье прошла церемония раздачи призов и закрытия сезона. Имена лауреатов вызвали у вас вопросы?

– Мне показалось, все по делу. Справедливо, что «золотой клюшкой» был отмечен теперь уже бывший игрок «Динамо» , которого считаю лучшим хоккеистом Москвы последних сезонов. Согласен с лигой и по другим победителям.

Другое дело, что сейчас нам в хоккее нужно не праздновать, а работать. Европейцы и североамериканцы думают, что устроенный ими бойкот нас подкосит, но они плохо знают психологию русского человека. Трудные времена нас только закаляют!

Но чтобы их пройти с достоинством, от хоккейных людей мы ждем мобилизации. Не столько празднований, сколько интересных решений, реформ. К сожалению, ими пока и не пахнет. Наоборот, видна какая-то расслабленность. Это мое мнение.

– Поясните, пожалуйста.

– Все видели плей-офф – и то, как легионеры с нами по ходу турнира распрощались. Был уверен, что в такой ситуации сама жизнь заставляет нас поджать лимит на иностранцев, но этого почему-то не произошло, изменения возможны лишь через сезон.

Очень спорная ситуация. Ведь безупречных легионеров уровня Яшкина, лучшего снайпера позапрошлого сезона, теперь в просто нет. Как, кстати, не было их и на церемонии закрытия – вот очередное проявление их отношения к стране и лиге.

В любом случае сейчас самое главное – молодежная политика. Нужно давать дорогу молодым, взбадривать их, воспитывать, заставлять поверить в себя. Вот о чем необходимо думать, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.