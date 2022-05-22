Виталий Давыдов: «Европейцы и американцы думают, что бойкот нас подкосит, но они плохо знают психологию русского человека»

Теги Виталий Давыдов КХЛ Вадим Шипачев лимит на легионеров лимит на молодых игроков Политика Хоккей

Виталий Давыдов заявил, что русскому человеку не страшен западный бойкот. 

– В Подмосковье прошла церемония раздачи призов и закрытия сезона. Имена лауреатов вызвали у вас вопросы?

– Мне показалось, все по делу. Справедливо, что «золотой клюшкой» был отмечен теперь уже бывший игрок «Динамо» Вадим Шипачев, которого считаю лучшим хоккеистом Москвы последних сезонов. Согласен с лигой и по другим победителям.

Другое дело, что сейчас нам в хоккее нужно не праздновать, а работать. Европейцы и североамериканцы думают, что устроенный ими бойкот нас подкосит, но они плохо знают психологию русского человека. Трудные времена нас только закаляют!

Но чтобы их пройти с достоинством, от хоккейных людей мы ждем мобилизации. Не столько празднований, сколько интересных решений, реформ. К сожалению, ими пока и не пахнет. Наоборот, видна какая-то расслабленность. Это мое мнение. 

– Поясните, пожалуйста.

– Все видели плей-офф – и то, как легионеры с нами по ходу турнира распрощались. Был уверен, что в такой ситуации сама жизнь заставляет нас поджать лимит на иностранцев, но этого почему-то не произошло, изменения возможны лишь через сезон.

Очень спорная ситуация. Ведь безупречных легионеров уровня Яшкина, лучшего снайпера позапрошлого сезона, теперь в КХЛ просто нет. Как, кстати, не было их и на церемонии закрытия – вот очередное проявление их отношения к стране и лиге.

В любом случае сейчас самое главное – молодежная политика. Нужно давать дорогу молодым, взбадривать их, воспитывать, заставлять поверить в себя. Вот о чем необходимо думать, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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