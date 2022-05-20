Сергей Бурунов: «У ЦСКА был неприятный момент, Федоров показал игрокам отрывок из сериала «Полицейский с Рублевки» – все стало нормально. Очень приятно»

Сергей Бурунов рассказал, как ЦСКА помог отрывок из сериала «Полицейский с Рублевки».
Бурунов и Камиля Харисова, ранее работавшая в «Ак Барсе», были ведущими торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ.
– Вы давно знакомы с хоккеем?
– Если честно, то недавно. Но за ЦСКА болел всегда. Я больше по футболу.
– Вы довольны, что Сергей Федоров, став тренером, сразу вывел ЦСКА в чемпионы?
– Я счастлив, и вы даже не представляете, насколько. Проводить свой корпоратив меня армейцы пока не приглашали. Но поблагодарили.
– Сергей Федоров вас хвалил. Говорит, вы очень помогли команде.
– Да, он со мной как раз сегодня об этом разговаривал. Был у ЦСКА какой-то неприятный момент.
А Федоров показал игрокам отрывок из сериала «Полицейский с Рублевки», и все сразу стало нормально. Очень приятно.
– Судя по фото в соцсетях, с вами очень любят сниматься известные хоккеисты – как КХЛ, так и НХЛ.
– Есть у меня такой грех, я дарю людям тепло.
– А есть у вас любимый хоккеист?
– Пока нет, хотя… Илья Ковальчук! Он не армеец? Это неважно, – сказал актер.