Аскаров подпишет трехлетний контракт с «Нэшвиллом» («СЭ»)

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Ярослав Аскаров продолжит карьеру в НХЛ.

19-летний голкипер подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом» на три года, сообщает Спорт-Экспресс».

30 апреля у хоккеиста завершится действующее соглашение со СКА.

В нынешнем сезоне Аскаров сыграл 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,81 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В ВХЛ вратарь провел 9 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 89,9% бросков.

«Предаторс» выбрали Аскарова на драфте НХЛ-2020 под общим 11-м номером.

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