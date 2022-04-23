Аскаров подпишет трехлетний контракт с «Нэшвиллом» («СЭ»)

продолжит карьеру в НХЛ.

19-летний голкипер подпишет контракт новичка с на три года, сообщает Спорт-Экспресс».

30 апреля у хоккеиста завершится действующее соглашение со .

В нынешнем сезоне Аскаров сыграл 6 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 1,81 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В ВХЛ вратарь провел 9 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 89,9% бросков.

«Предаторс» выбрали Аскарова на драфте НХЛ-2020 под общим 11-м номером.