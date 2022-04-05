Есмантович о количестве матчей в новом сезоне КХЛ: «Чем больше, тем лучше для болельщиков и ЦСКА. Нам что 70, что 80 игр – все хорошо»

Игорь Есмантович высказался касательно необходимого количества игр в следующем сезоне .

– Сколько матчей нужно сделать в следующем сезоне? Сколько будет окон на Евротур?

– Вопрос календаря сегодня не поднимался.

Это тема лиги и ФХР, опираться надо на международный календарь. Но в ближайшие месяц-полтора КХЛ и федерация, я думаю, выйдут с какими-то предложениями, которые обсудят.

– А за что выступает ЦСКА?

– Мы всегда понимаем, что спорт продвигает в народные массы что-то хорошее.

Чем больше матчей, тем лучше для болельщиков и ЦСКА. Нам что 70, что 80 матчей – все хорошо. Вот в НХЛ играют даже больше 100 матчей за сезон.

Если количество игр в календаре поменяется, то почему нет? Это хорошо и для зрителей, и для хоккеистов, – заявил президент .