Есмантович о количестве матчей в новом сезоне КХЛ: «Чем больше, тем лучше для болельщиков и ЦСКА. Нам что 70, что 80 игр – все хорошо»

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Игорь Есмантович высказался касательно необходимого количества игр в следующем сезоне КХЛ.

– Сколько матчей нужно сделать в следующем сезоне? Сколько будет окон на Евротур?

– Вопрос календаря сегодня не поднимался.

Это тема лиги и ФХР, опираться надо на международный календарь. Но в ближайшие месяц-полтора КХЛ и федерация, я думаю, выйдут с какими-то предложениями, которые обсудят.

– А за что выступает ЦСКА?

– Мы всегда понимаем, что спорт продвигает в народные массы что-то хорошее.

Чем больше матчей, тем лучше для болельщиков и ЦСКА. Нам что 70, что 80 матчей – все хорошо. Вот в НХЛ играют даже больше 100 матчей за сезон.

Если количество игр в календаре поменяется, то почему нет? Это хорошо и для зрителей, и для хоккеистов, – заявил президент ЦСКА.

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