Ячанов о тренерах: «В начале 2000-х мы набирали кадры из Швеции, Финляндии, не проверяя. И шарлатаны проникли на территорию российского хоккея»

Дмитрий Ячанов поделился мыслями об иностранных тренерах вратарей в КХЛ.

– Раньше очень много иностранцев воспитывали российских голкиперов. Как сейчас?

– В те времена, прежде всего начало двухтысячных, мы, не проверяя, набирали кадры из-за границы, из той же Швеции, Финляндии. И в этом вале, как всегда бывает, на территорию российского хоккея проникли и шарлатаны. При этом, естественно, были и хорошие специалисты.

Сейчас иностранцев среди тренеров вратарей, конечно, меньше. Но и среди них есть, мягко скажем, специалисты недостаточной квалификации, которые не помогают российским ребятам развиваться. Большинство из них не знают языка. А при общении с вратарем языковой барьер – это огромное препятствие: тренер должен донести до него много тонкостей.

Я не противник иностранных специалистов, но я выступаю за качество. В России есть много своих талантливых тренеров, которые раньше много времени проводили в том числе в Швеции, многому учились. Поучиться там действительно есть чему, – сказал экс-вратарь «Ак Барса» и СКА.