Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». У россиянина 1-й бой в НХЛ

Теги драки Каролина Сент-Луис НХЛ Йеспери Котканиеми Алексей Торопченко Хоккей

Алексей Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины».

Финский форвард «Харрикейнс» инициировал драку во втором периоде, заступившись за партнера по команде Дерека Степана.

Ему удалось натянуть сопернику свитер на голову и провести несколько ударов. Торопченко, в свою очередь, сумел разбить финну губу. 

В итоге Йеспери Котканиеми получил 17 (2+5+10) минут штрафа как зачинщик. Для него эта драка в НХЛ стала второй. 

Российский нападающий «блюзменов» на этом уровне сбросил краги впервые. Его наказали 5 минутами штрафа. 

За 9 минут 14 секунд на льду Торопченко также нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. 

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