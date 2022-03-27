Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». У россиянина 1-й бой в НХЛ

Алексей Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины».
Финский форвард «Харрикейнс» инициировал драку во втором периоде, заступившись за партнера по команде Дерека Степана.
Ему удалось натянуть сопернику свитер на голову и провести несколько ударов. Торопченко, в свою очередь, сумел разбить финну губу.
В итоге Йеспери Котканиеми получил 17 (2+5+10) минут штрафа как зачинщик. Для него эта драка в НХЛ стала второй.
Российский нападающий «блюзменов» на этом уровне сбросил краги впервые. Его наказали 5 минутами штрафа.
За 9 минут 14 секунд на льду Торопченко также нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.