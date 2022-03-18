Экблад набрал 291-е очко в НХЛ и установил рекорд «Флориды» среди защитников, обойдя Швехлу

стал самым результативным защитником в истории «Флориды».

26-летний канадец набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:6).

На его счету теперь 291 (97+194) очко в 553 матчах в лиге.

1-й номер драфта НХЛ-2014 установил новый рекорд «Пантерс» по очкам для защитников, превзойдя достижение Роберта Швехлы (290 в 573 матчах).

В текущем сезоне у Экблада 57 (15+42) очков в 60 матчах, он продолжает улучшать личный рекорд.

Рекорд «Пантерс» по очкам для защитников за один сезон установил Кит Йэндл – 62 (9+53) балла в 82 матчах в сезоне-2018/19.