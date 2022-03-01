Автор золотого гола Финляндии на Олимпиаде Бьорнинен вернулся в «Пеликанс». Болельщики частично профинансировали подписание

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Автор золотого гола Финляндии на Олимпиаде вернулся в «Пеликанс» при помощи болельщиков.

Ханнес Бьорнинен вернулся в финский клуб из «Йокерита». 

26-летний игрок дебютировал в КХЛ в этом сезоне и набрал 21 (11+10) очко в 43 матчах регулярного чемпионата. 

В составе сборной Финляндии на Олимпиаде-2022 в Пекине набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах, в том числе став автором решающей шайбы в финале с Россией (2:1). 

«Пеликанс» отметили, что подписание состоялось благодаря поддержке местного бизнеса и болельщиков. Более 500 поклонников команды приобрели специальный пакет Gold Hannes Spring.

Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото

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