Тренер «Флориды» о Мамине: «У них с Барковым образовалась неплохая химия. Максим добавляет в нашу игру скорость и физическую мощь»

оценил вклад в игру «Флориды».

«Мамин добавляет в нашу игру дополнительную скорость и физическую мощь.

Он отлично помогает Баркову. Как мне кажется, у них образовалась неплохая химия.

Когда Мамин показывает свою лучшую игру, то он уверенно играет с шайбой, показывает свое мастерство и силу.

Вместе с Барковым они играют в быстрый хоккей, и я надеюсь, что это же мы увидим в будущем», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Флориды».

В этом сезоне россиянин набрал 9 (5+4) очков в 24 матчах чемпионата .