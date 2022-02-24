Тренер «Флориды» о Мамине: «У них с Барковым образовалась неплохая химия. Максим добавляет в нашу игру скорость и физическую мощь»

Эндрю Брюнетт оценил вклад Максима Мамина в игру «Флориды».
«Мамин добавляет в нашу игру дополнительную скорость и физическую мощь.
Он отлично помогает Баркову. Как мне кажется, у них образовалась неплохая химия.
Когда Мамин показывает свою лучшую игру, то он уверенно играет с шайбой, показывает свое мастерство и силу.
Вместе с Барковым они играют в быстрый хоккей, и я надеюсь, что это же мы увидим в будущем», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Флориды».
В этом сезоне россиянин набрал 9 (5+4) очков в 24 матчах чемпионата НХЛ.