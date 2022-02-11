Житник об игре сборной России на Олимпиаде-2022: «Закрытый хоккей, много отката. В НХЛ так не играют»

Бывший защитник сборной России и клубов НХЛ Алексей Житник поделился мнением об игру сборной России в двух первых матчах на Олимпиаде-2022.

На старте турнира Россия победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).

« стартовала тяжеловато. Не впечатлил матч со швейцарцами, не стал праздником хоккейной жизни и поединок с датчанами. Очень закрытый хоккей, много отката, в НХЛ так не играют. Хотя мне, как защитнику, понравилась игра на ноль в обороне.

Но давайте не будем спешить с критикой. При нынешней формуле серьезный хоккей в Пекине начнется в плей-офф.

Думаю, если бы Федоров, Жамнов или Малахов выходили на лед, то все было бы в порядке. Но тренерское дело – зависимое, все решается не на лавке, а на льду — игроками.

Думаю, что ребята из штаба, учитывая их опыт в НХЛ, все в атакующих действиях раскладывают по полочкам — но исполнение их задумок подводит, в нападении все скромно. Будем надеяться, что пока подводит, и форварды смогут прибавить», – сказал Житник.