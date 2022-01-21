Овечкин лидирует в гонке бомбардиров с 56 очками в 41 матче. Только Лемье набирал больше за половину сезона в 36+ лет

Капитан сохранил лидерство в гонке бомбардиров после сегодняшнего игрового дня.

После результативной передачи в матче с «Бостоном» (3:4) в активе россиянина стало 56 (27+29) очков в 41 матче.

Второе место делят («Эдмонтон») и Джонатан Юбердо («Флорида») – по 54 балла.

Отметим, что за половину сезона в возрасте 36 и более лет больше очков, чем Овечкин, набирал только – 68 (20+48) в сезоне-2002/03.

Кузнецов забросил 13-ю шайбу в сезоне с передачи Овечкина. У Евгения 40 очков в 38 матчах