Овечкин лидирует в гонке бомбардиров с 56 очками в 41 матче. Только Лемье набирал больше за половину сезона в 36+ лет

Теги рейтинги Вашингтон Марио Лемье Александр Овечкин НХЛ Джонатан Юбердо Леон Драйзайтль Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ после сегодняшнего игрового дня. 

После результативной передачи в матче с «Бостоном» (3:4) в активе россиянина стало 56 (27+29) очков в 41 матче. 

Второе место делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Джонатан Юбердо («Флорида») – по 54 балла. 

Отметим, что за половину сезона в возрасте 36 и более лет больше очков, чем Овечкин, набирал только Марио Лемье – 68 (20+48) в сезоне-2002/03. 

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