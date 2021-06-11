Элиаш о «Металлурге»: «Магнитогорск – ужасный город, кошмарный. Хоккей был потрясающий, агент сказал, что в России отвалят много денег»

Нападающий , сыгравший 1240 матчей за карьеру в НХЛ, поделился воспоминаниями об игре за во время локаута в 2004 году.

Чешский хоккеист набрал 14 (5+9) очков в 17 матчах Суперлиги.

«Я поехал домой, играл в Чехии. Когда узнал, что сезон полностью отменен, агент предложил поехать в Россию, потому что там мне отвалят много денег за пару месяцев.

Я поехал в хорошую команду, в Магнитогорск. Ужасный город, кошмарный, но там был чешский тренер, Петер Сикора, , Женька Набоков. В итоге я играл с Петером и Женькой Малкиным. Это было круто.

Хоккей там был потрясающий. Даже в четвертом звене ребята финтили и обводили, я был в восторге. Город ужасный, но хоккей был первоклассный.

Но я в итоге подхватил гепатит, который надолго выбил меня из строя. Месяц лежал в больнице в Праге, потом еще 10 месяцев не играл. Еще и паховую грыжу заработал.

Это была самая тяжелая проблема со здоровьем в моей карьере, тогда я понял, как быстро в твоей жизни все может перемениться. И что надо засучить рукава и работать, чтобы вернуться на свой уровень, – рассказал Элиаш в подкасте Spittin’ Chiclets.