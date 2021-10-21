Бобровский о 300-й победе в НХЛ: «Эта веха для меня что-то значит. Мне повезло играть в отличных командах»

Вратарь «Флориды» прокомментировал победу над «Колорадо» (4:1), ставшую для него 300-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Определенно, эта веха для меня что-то значит. Мне посчастливилось выступать с замечательными игроками и вообще играть в отличных командах. Я благодарен им всем за эту веху. И я получил удовольствие от матча, в котором мы сегодня смогли набрать два очка.

Я думаю, у нас хорошая команда. У нас была хорошая команда и в прошлом сезоне. У нас отличная команда и в этом году. Мы держимся вместе, подгоняем друг друга на тренировках, поддерживаем друг друга по ходу матчей.

Здорово видеть, что это приносит какие-то дивиденды. Мы радуемся каждой победе, каждому набранному очку», – сказал Бобровский.

У Бобровского – 300 побед в НХЛ! Только один вратарь в истории дошел до них быстрее