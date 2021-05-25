Мэру Риги запретили въезд в Россию. Во время ЧМ-2021 в городе сняли государственные флаги РФ и Беларуси

Россия закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису.

Во время ЧМ-2021 власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.

Вместо государственного флага Беларуси на площади был размещен оппозиционный бело-красно-белый флаг, а российский был заменен на флаг Олимпийского комитета России.

«Ему следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам.

Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», – сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мэр Риги о замене флага Беларуси: «Представьте, что у вас есть соседи, где дедушка издевается над внуками. У вас будет какая-то реакция?»

Захарова о замене флага России в Риге: «Неприкрытое неуважение к государственной символике страны»