Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии до 2023 года

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Юкка Ялонен продолжит тренировать сборную Финляндии, информирует официальный сайт ИИХФ.

58-летний специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года с опцией продления на сезон-2023/24.

Отмечается, что соглашение включает пункт о возможном переходе Ялонена на работу в клуб НХЛ.

В этом году Финляндия завоевала серебряные медали ЧМ, на прошлом турнире в 2019-м Ялонен привел команду к чемпионству.

Он работает в качестве главного тренера финской сборной с сезона-2018/19.

В следующем году Финляндия будет хозяйкой чемпионата мира, а также выступит на Олимпиаде в Пекине.

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