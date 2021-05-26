Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии до 2023 года

продолжит тренировать сборную Финляндии, информирует официальный сайт .

58-летний специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года с опцией продления на сезон-2023/24.

Отмечается, что соглашение включает пункт о возможном переходе Ялонена на работу в клуб .

В этом году Финляндия завоевала серебряные медали ЧМ, на прошлом турнире в 2019-м Ялонен привел команду к чемпионству.

Он работает в качестве главного тренера финской сборной с сезона-2018/19.

В следующем году Финляндия будет хозяйкой чемпионата мира, а также выступит на Олимпиаде в Пекине.