Гол Ничушкина Канаде в 2013-м – лучший в истории МЧМ по версии пользователей Sports.ru

Пользователи Sports.ru выбрали лучший гол в истории МЧМ.

Лучшей была признана победная шайба форварда сборной России Валерия Ничушкина в матче за бронзовую медаль МЧМ-2013 против Канады (6:5 ОТ). Она набрала 22% голосов.

Второе место занял гол нападающего сборной Канады Уйэна Гретцки (20%) на МЧМ-1978 против Чехословакии (9:3).

Шайба форварда сборной России Алексея Морозова в полуфинале МЧМ-1997 против Канады (2:3) и гол нападающего команды Словакии Самуэля Бучека на МЧМ-2018 против США (2:3) набрали по 13% голосов.

11% пользователей проголосовали за лакросс-гол форварда сборной Швеции Нильса Хегландера на МЧМ-2020 против Финляндии (3:2 ОТ).

Гол нападающего команды России Егора Коршкова в полуфинале МЧМ-2016 против США (2:1) набрал 10% голосов.

10 самых красивых голов в истории МЧМ: шведский лакросс, танковый напор Ничушкина и изящный Гретцки. Голосуем за лучший