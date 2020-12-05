Тимченко о потолке зарплат: «Хоккей не может существовать в отрыве от общества. Уровень команд в КХЛ выравнивается»

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2020 года.

«Подходит к концу 2020 год, ставший настоящим испытанием и вызовом для каждого из нас. К сожалению, мы не смогли доиграть сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса, но эта ситуация позволила нам тщательно подготовиться к старту нового чемпионата. КХЛ остается одной из немногих хоккейных лиг, которая успешно и без остановок проводит свой сезон уже в новых условиях.

Все это было бы невозможным без скрупулезной работы каждого клуба, каждого его сотрудника. В сложной ситуации мы показали свое единство, сплоченность и силу хоккейного сообщества.

В сезоне-2020/21 заработал жесткий потолок зарплат. Мы долго шли к этой важной цели. В нынешних условиях данный вопрос стал еще острее, хоккей не может существовать в отрыве от общества.

Потолок зарплат заработал, уровень команд в лиге постепенно выравнивается, клубы начинают больше доверять молодым ребятам, а сама игра становится все более непредсказуемой. Я благодарен всем клубам за то, что они приняли эти правила игры и следуют им.

Друзья, это был непростой год, но нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Хочется пожелать вам всем здоровья, семейного благополучия и скорейшего возвращения на трибуны – нам вас не хватает», – сказал Тимченко.