Владелец «Оттавы»: «Команда уже готова завоевать Кубок Стэнли»

Владелец «Оттавы» поделился мнением о боеспособности команды.

«Нам надо просто пользоваться тем, что у нас есть. Команда, которая у нас есть в данный момент, на мой взгляд, уже готова завоевать Кубок Стэнли. И это без добавления опытных игроков, что мы планируем сделать. Мы будем активно вести себя во время дедлайна обменов и будем не продавцами, а покупателями.

Я пришел в клуб 17 лет назад не для того, чтобы просто быть здесь и играть. Если бы я не верил в возможность завоевать Кубок Стэнли, то ушел бы очень быстро. И просто не купил бы клуб.

Мы обречены на успех. Мы очень здорово усилили команду и находимся в хорошем положении. Надеюсь, я прав, что мы не просто конкурентоспособны, но и можем обоснованно мечтать.

В этом сезоне моя цель – заставить людей мечтать. Мечта заключается в том, что мы можем завоевать и способны сделать это с нуля. Мы собрали отличную команду, много об этом думали, и все прошло, как и планировалось», – сказал Мелник Ottawa Sun.