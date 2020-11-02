Клубы НХЛ проведут минимум по 48 матчей в регулярке-2020/21 (ESPN)

Регулярный чемпионат НХЛ-2020/21 может пройти в сокращенном формате.

По информации ESPN, каждый клуб проведет минимум 48 матчей.

На данный момент это минимальное количество игр, которое НХЛ готова рассмотреть.

При этом плей-офф Кубка Стэнли пройдет в обычном формате с участием 16 команд.

Лига планирует начать сезон 1 января.

Напомним, в сезоне-2012/13 из-за локаута клубы НХЛ также провели по 48 игр.

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