Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»

Легков о спортсмене года в России: Овечкин, без сомнений.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал лучшего спортсмена 2025 года в России.

«Это Александр Овечкин , без сомнений. Невозможно представить, что он делает. Он просто уникальный спортсмен», – сказал Легков.

В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

