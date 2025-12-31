Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал лучшего спортсмена 2025 года в России.
«Это Александр Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает. Он просто уникальный спортсмен», – сказал Легков.
В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.
