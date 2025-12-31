  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
2

Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»

Рокко Грималди: не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год.

Нападающий СКА Рокко Грималди ответил на вопрос о том, как он отмечает Новый год. 

– Как вы будете отмечать Новый год?

– Просто побуду с семьей. Наверное, выведу сына на улицу, погоняю футбольный мяч, позволю ему поиграть в снегу. Вот, пожалуй, и все. На самом деле у меня не так уж много традиций.

– Что насчет еды? Например, оливье, икра?

– Честно говоря, я не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Это больше похоже на Рождество. Например, все мои традиции были бы связаны с Рождеством, а не с Новым годом, так что это было бы что–то вроде индейки или курицы, а также разные гарниры. Но на самом деле Новый год мы особо не празднуем. Я пробовал борщ и ролл с картофелем и с мясом, не знаю как называется.

– Это вареники.

– Это не новогодняя еда? 

– Это русская еда, но не новогодняя.

–У меня вообще нет никаких новогодних традиций. Иногда я ложусь спать до полуночи. Я даже не встаю, не жду. Я просто ложусь спать. Когда мои дети собираются спать, я тоже ложусь спать. Я скучный (смеется).

– Будете ли вы смотреть «Иронию судьбы»?

– Я не знаю такого фильма. Я знаю больше про произведения Достоевского, известного писателя. Лично я хотел бы больше знать книг и фильмов.

– Собираетесь ли вы на Дворцовую площадь в праздничные дни?

– Мне бы хотелось увидеть больше. Например, мы пару раз ходили в Эрмитаж. Я бы хотел увидеть другой дворец, побольше. В Петергофе. И также хочу побольше узнать о городе. Это просто тяжело, когда дома много детей. Трудно выбраться из дома. Но мы делаем все, что в наших силах.

Они поставили большую красивую елку в нашей квартире, и пару дней назад засыпали ее песком. Это было довольно круто.

– Какое ваше самое любимое место в Санкт–Петербурге?

– С точки зрения архитектуры Эрмитаж – это действительно круто, но есть еще одно заведение City Grill Burgers, мне оно очень нравится. Я не знаю, где оно находится. Это недалеко от центра города. В «Сити Гриль» готовят отличные бургеры и картошку фри, так что я, пожалуй, пойду туда. Может быть, я пойду туда на Новый год. Отличная идея, – сказал Грималди.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
logoКХЛ
logoСКА
logoРокко Грималди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
У Панарина 40 (15+25) очков в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» забил «Вашингтону»
7 минут назад
МЧМ-2026. Канада сыграет с Финляндией, США против Швеции, Чехия встретится с Латвией
32 минуты назадLive
Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»
43 минуты назадВидео
Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026
52 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Анахайма», «Сан-Хосе» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Бостона»
56 минут назадLive
Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»
сегодня, 16:45
Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет – мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»
сегодня, 15:50
Татьяна Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»
сегодня, 15:22
Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение – надо будет 100 лет, чтобы его побить»
сегодня, 14:52
Президент КХЛ Морозов поздравил с Новым годом: «Пусть бой курантов возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас»
сегодня, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
сегодня, 14:14
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
сегодня, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
сегодня, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
сегодня, 11:03
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
сегодня, 10:50
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45
«Калгари» продлил контракт с вратарем Кули на 2 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 4 победы в 13 играх в сезоне при 91,4% сэйвов и КН 2,40
сегодня, 06:30