Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»

Рокко Грималди: не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год.

Нападающий СКА Рокко Грималди ответил на вопрос о том, как он отмечает Новый год.

– Как вы будете отмечать Новый год?

– Просто побуду с семьей. Наверное, выведу сына на улицу, погоняю футбольный мяч, позволю ему поиграть в снегу. Вот, пожалуй, и все. На самом деле у меня не так уж много традиций.

– Что насчет еды? Например, оливье, икра?

– Честно говоря, я не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Это больше похоже на Рождество. Например, все мои традиции были бы связаны с Рождеством, а не с Новым годом, так что это было бы что–то вроде индейки или курицы, а также разные гарниры. Но на самом деле Новый год мы особо не празднуем. Я пробовал борщ и ролл с картофелем и с мясом, не знаю как называется.

– Это вареники.

– Это не новогодняя еда?

– Это русская еда, но не новогодняя.

–У меня вообще нет никаких новогодних традиций. Иногда я ложусь спать до полуночи. Я даже не встаю, не жду. Я просто ложусь спать. Когда мои дети собираются спать, я тоже ложусь спать. Я скучный (смеется).

– Будете ли вы смотреть «Иронию судьбы»?

– Я не знаю такого фильма. Я знаю больше про произведения Достоевского, известного писателя. Лично я хотел бы больше знать книг и фильмов.

– Собираетесь ли вы на Дворцовую площадь в праздничные дни?

– Мне бы хотелось увидеть больше. Например, мы пару раз ходили в Эрмитаж. Я бы хотел увидеть другой дворец, побольше. В Петергофе. И также хочу побольше узнать о городе. Это просто тяжело, когда дома много детей. Трудно выбраться из дома. Но мы делаем все, что в наших силах.

Они поставили большую красивую елку в нашей квартире, и пару дней назад засыпали ее песком. Это было довольно круто.

– Какое ваше самое любимое место в Санкт–Петербурге?

– С точки зрения архитектуры Эрмитаж – это действительно круто, но есть еще одно заведение City Grill Burgers, мне оно очень нравится. Я не знаю, где оно находится. Это недалеко от центра города. В «Сити Гриль» готовят отличные бургеры и картошку фри, так что я, пожалуй, пойду туда. Может быть, я пойду туда на Новый год. Отличная идея, – сказал Грималди.