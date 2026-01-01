Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й

Василевский из «Тампы» одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году.

Голкипер «Тампы » Андрей Василевский одержал больше всех побед в регулярных чемпионатах НХЛ в календарном 2025 году – 37 в 60 матчах.

Он в третий раз возглавляет подобный список (2020, 2021), что является рекордом среди действующих вратарей.

Топ-10 рейтинга в 2025 году выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский , «Тампа» (37 побед в 60 играх);

2. Джейк Эттинджер , «Даллас» (35 в 56);

3. Карел Веймелка , «Юта» (34 в 65);

4. Сергей Бобровский , «Флорида» (33 в 56);

5. Коннор Хеллибак , «Виннипег» (32 в 55);

6. Дарси Кюмпер , «Лос-Анджелес» (32 в 56);

7. Игорь Шестеркин , «Рейнджерс» (32 в 66);

8. Логан Томпсон , «Вашингтон» (31 в 52);

9. Илья Сорокин , «Айлендерс» (31 в 58);

10. Дастин Вульф , «Калгари» (31 в 65).

Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28