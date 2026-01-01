Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал больше всех побед в регулярных чемпионатах НХЛ в календарном 2025 году – 37 в 60 матчах.
Он в третий раз возглавляет подобный список (2020, 2021), что является рекордом среди действующих вратарей.
Топ-10 рейтинга в 2025 году выглядит следующим образом:
1. Андрей Василевский, «Тампа» (37 побед в 60 играх);
2. Джейк Эттинджер, «Даллас» (35 в 56);
3. Карел Веймелка, «Юта» (34 в 65);
4. Сергей Бобровский, «Флорида» (33 в 56);
5. Коннор Хеллибак, «Виннипег» (32 в 55);
6. Дарси Кюмпер, «Лос-Анджелес» (32 в 56);
7. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» (32 в 66);
8. Логан Томпсон, «Вашингтон» (31 в 52);
9. Илья Сорокин, «Айлендерс» (31 в 58);
10. Дастин Вульф, «Калгари» (31 в 65).
Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28