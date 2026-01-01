Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона

Дмитрий Орлов из «Сан-Хосе» сделал голевой пас в игре с «Миннесотой».

Защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты » (4:3 Б).

34-летний игрок провел на льду 22:21, нанес один бросок в створ и сделал 4 силовых приема при одной потере. Показатель полезности – «плюс 1».

В этом сезоне Орлов набрал 20 (1+19) очков за 40 матчей при полезности «минус 1».

Тарасенко забил «Сан-Хосе» и прервал серию из 4 игр без очков. У форварда «Миннесоты» 8+12 за 34 матча в сезоне