Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона
Дмитрий Орлов из «Сан-Хосе» сделал голевой пас в игре с «Миннесотой».
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 Б).
34-летний игрок провел на льду 22:21, нанес один бросок в створ и сделал 4 силовых приема при одной потере. Показатель полезности – «плюс 1».
В этом сезоне Орлов набрал 20 (1+19) очков за 40 матчей при полезности «минус 1».
Тарасенко забил «Сан-Хосе» и прервал серию из 4 игр без очков. У форварда «Миннесоты» 8+12 за 34 матча в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости