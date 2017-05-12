Барри Мелроуз: «Если поменять местами Кросби и Овечкина, у «Вашингтона» сейчас была бы парочка Кубков Стэнли»
Эксперт ESPN Барри Мелроуз после серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (3-4) высказался о том, что было бы, если поменять местами лидеров команд – Александра Овечкина и Сидни Кросби.
«Если вы поменяете местами Кросби и Овечкина, уверен, что, если бы мы сейчас посмотрели на «Вашингтон», у них была бы парочка Кубков Стэнли», – сказал Мелроуз.
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