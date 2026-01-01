Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом». У нападающего «Вегаса» 15+13 за 38 матчей в сезоне
Форвард «Вегаса» Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом».
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:4).
25-летний форвард провел на льду 18:36, нанес 3 броска в створ, допустил 1 потерю и завершил встречу с полезностью «плюс 1».
В текущем сезоне Дорофеев набрал 28 (15+13) очков в 38 матчах при полезности «минус 7».
