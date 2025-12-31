«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов.
«Питтсбург» выставил 30-летнего защитника Райана Грейвса на драфт отказов с целью отправки в АХЛ.
У игрока осталось 4 года контракта с «Пингвинс» со среднегодовой зарплатой 4,5 млн долларов. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Грейвс набрал 4 (1+3) очка в 61 матче при полезности «минус 15».
В этом сезоне он провел 17 матчей и набрал 1 (1+0) очко при полезности «минус 4» и 15:19 в среднем на льду.
Отметим, что Грейвса второй раз за несколько месяцев выставляют на драфт отказов. Клуб уже делал это после тренировочного лагеря в октябре. Тогда хоккеист провел 10 матчей в АХЛ и был возвращен в основу.
Кросби в 10-й раз набрал 90+ очков в НХЛ за календарный год. Чаще это удавалось только Гретцки и Дионну
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
