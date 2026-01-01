Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ – 5-е место в истории НХЛ по продолжительности работы в одном клубе

Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ.

Главный тренер «Тампы » Джон Купер провел 1000-й матч во главе клуба в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

Купер стал пятым тренером в истории НХЛ, кто возглавлял один клуб 1000 матчей и более.

Его опережают Эл Арбур («Айлендерс», 1500 матчей), Линди Рафф («Баффало», 1286 матчей и увеличивается), Барри Троц («Нэшвилл», 1196) и Билли Риэй («Чикаго», 1012).

У тренера «Тампы» рекорд по победам на отметке в 1000 игр среди этих специалистов – 595. Эл Арбур идет вторым – 531 победа.

Купер возглавляет «Лайтнинг» с сезона-2012/13. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2020, 2021).

Василевский сделал голевую передачу на победную шайбу «Тампы» в овертайме – 23-й ассист в НХЛ. Вратарь также отразил 25 бросков «Анахайма» из 28