Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»

Разин о секрете успеха «Металлурга»: президент Рашников живет хоккеем.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о причинах успеха клуба.

– Интересно узнать ваше мнение, в чем секрет успеха «Металлурга» как клуба. Например, «Трактор» имеет очень большие традиции, а так и не добился чемпионства.

– Я думаю, секрет в президенте нашего клуба Викторе Филипповиче Рашникове. Когда есть такой руководитель, который сам живет хоккеем, ведет правильную политику своего клуба, то «Металлург» уже больше 30 лет является одним из лидеров.

Я говорю это без желания подлизаться и прогнуться. Я был и хоккеистом команды, и сейчас тренером и вижу, как человек участвует в жизни команды, сколько он средств вкладывает в развитие клуба и города. Дай Бог каждому городу и клубу такого человека, как Виктор Филиппович.

– То есть секрет успеха клубов – это наличие хозяина?

– Конечно. Это человек, который, во-первых, живет хоккеем, а, во-вторых, хочет вместе с командой выигрывать. Я думаю, что такие люди и добиваются успеха.

Взять футбольный «Краснодар», где Галицкий, который сам вкладывает и участвует во всех процессах, – и клуб смог завоевать чемпионство, – сказал Разин.

Разин о стажировке в НХЛ: «Интересно было бы поехать для общего развития. Я смотрю хайлайты, у них совсем другой хоккей – практически нет средней зоны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
