Буше, Пыленков и Гамзин – игроки декабря в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок

Рид Буше, Даниил Пыленков и Дмитрий Гамзин – игроки декабря в КХЛ.

КХЛ определила лучших игроков декабря.

Рид Буше стал лучшим нападающим. Форвард «Автомобилиста» набрал 15 (8+7) очков за 8 матчей при полезности «плюс 3».

Защитником месяца назван Даниил Пыленков . У игрока московского «Динамо» 10 (0+10) очков в 11 играх при 23:43 в среднем на льду.

Лучшим вратарем стал Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,25 в 7 матчах.

Новичком месяца назван форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский . На его счету 11 (4+7) очков в 11 матчах FONBET чемпионата КХЛ при полезности «плюс 4».