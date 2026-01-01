  • Спортс
  • Тарасенко забил «Сан-Хосе» и прервал серию из 4 игр без очков. У форварда «Миннесоты» 8+12 за 34 матча в сезоне
Тарасенко забил «Сан-Хосе» и прервал серию из 4 игр без очков. У форварда «Миннесоты» 8+12 за 34 матча в сезоне

Форвард «Миннесоты» Тарасенко забил «Сан-Хосе».

34-летний нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Сан-Хосе» (3:4 Б), прервав серию из 4 игр без набранных очков.

Российский хоккеист реализовал единственный бросок в створ и допустил 4 потери. Он закончил встречу с полезностью «плюс 1», проведя на льду 14:17.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 20 (8+12) очков в 34 матчах при полезности «минус 2».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
