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    НХЛ. Овечкин завершал плей-офф с травмой колена и задней поверхности бедра

    Теги травмы Питтсбург Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Назем Кадри

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершал второй раунд Кубка Стэнли с «Питтсбургом» с двумя травмами.

    У Овечкина была травма колена, полученная им после стыка с форвардом «Торонто» Наземом Кадри в первом раунде. А в третьей игре серии с «Питтсбургом» он повредил заднюю поверхность бедра.

    Ему не требуется операция. Отметим, что из-за травм Овечкин не поехал в сборную России на ЧМ.

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