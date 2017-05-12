Капитан «Вашингтона» завершал второй раунд Кубка Стэнли с «Питтсбургом» с двумя травмами.

У Овечкина была травма колена, полученная им после стыка с форвардом «Торонто» Наземом Кадри в первом раунде. А в третьей игре серии с он повредил заднюю поверхность бедра.

Ему не требуется операция. Отметим, что из-за травм Овечкин не поехал в сборную России на ЧМ.

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