НХЛ. Овечкин завершал плей-офф с травмой колена и задней поверхности бедра
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершал второй раунд Кубка Стэнли с «Питтсбургом» с двумя травмами.
У Овечкина была травма колена, полученная им после стыка с форвардом «Торонто» Наземом Кадри в первом раунде. А в третьей игре серии с «Питтсбургом» он повредил заднюю поверхность бедра.
Ему не требуется операция. Отметим, что из-за травм Овечкин не поехал в сборную России на ЧМ.
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