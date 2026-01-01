Ничушкин с хет-триком – 2-я звезда дня в НХЛ. Стэмкос с 600-м голом и Уилсон с 2+1 также вошли в тройку
Ничушкин стал второй звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Вашингтона» Том Уилсон с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3).
Вторая звезда – нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин с хет-триком в ворота «Сент-Луиса» (6:1).
Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос, забросивший 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Вегасом» (4:2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
