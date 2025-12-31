Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»

Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца.

Главный тренер «Нью-Джерси » Шелдон Киф прокомментировал драку капитана команды Нико Хишира с форвардом «Торонто » Мэттью Найзом . Эпизод произошел в третьем периоде после одного из вбрасываний.

«Хочу ли я, чтобы наш капитан и один из лучших игроков дрался, когда мы проигрываем 2:0 в третьем периоде? Абсолютно нет. Но нужны ли нам ребята, которые проявят эмоции, покажут яйца и выйдут за рамки своего обычного стиля? Да, нам нужно больше таких игроков.

Мне нравится, что Нико это сделал, и я надеюсь, это положительно повлияет на остальную команду. Нам нужно больше игроков, которые будут проявлять характер, если у нас не получается забить», – сказал Киф .

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился поражением «Девилс» (0:4).

Хишир и Найз подрались в матче «Нью-Джерси» и «Торонто». Капитан «Девилс» дважды упал на лед, это был его 2-й бой за карьеру в НХЛ