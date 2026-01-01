Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: это Овечкин.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выбрала лучшего спортсмена 2025 года.

– Кого вы назовете лучшим спортсменом 2025 года?

– Это Александр Овечкин , – сказала Бузова.

В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»