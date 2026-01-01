Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»
Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: это Овечкин.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выбрала лучшего спортсмена 2025 года.
– Кого вы назовете лучшим спортсменом 2025 года?
– Это Александр Овечкин, – сказала Бузова.
В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
У Овечкина 34 (15+19) очка в 40 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
