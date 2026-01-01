Владимир Плющев: «Североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, показывают высокий класс. Смотрю некоторые матчи МЧМ – видно, что хоккей там развивается»

Владимир Плющев: североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о развитии мирового хоккея.

«Я стараюсь смотреть некоторые матчи молодежного чемпионата мира. Видно, что хоккей там развивается. Есть тенденции, позволяющие понять, куда идет мировой хоккей, потому что молодежь всегда показывает это и реализует идеи своих национальных федераций.

Безусловно, североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, могу сказать, что класс там достаточно высокий показывают», – сказал Плющев.

В 1/4 финала МЧМ-2026 Канада сыграет со Словакией, США – с Финляндией, Швеция встретится с Латвией, Чехия проведет матч со Швейцарией