  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»
1

Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»

Маккиннон о Ничушкине: один из лучших силовых форвардов в НХЛ.

Капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон оценил игру Валерия Ничушкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» россиянин сделал хет-трик.

«Он отлично выглядит на льду, у него был замечательный год. Вернувшись после травмы, Ничушкин вышел на совершенно другой уровень.

Он один из лучших силовых форвардов в НХЛ. Просто делает все», – сказал Маккиннон.

Ничушкин пропустил 8 матчей в ноябре из-за травмы нижней части тела. Вернувшись в состав, он набрал 14 (6+8) очков в 14 играх. Всего на его счету 11+15 за 31 матч.

Ничушкин закрыл 2025-й хет-триком – вместе с Маккинноном прибил «Сент-Луис»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoКолорадо
logoВалерий Ничушкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков
сегодня, 10:13
Ничушкин с хет-триком – 2-я звезда дня в НХЛ. Стэмкос с 600-м голом и Уилсон с 2+1 также вошли в тройку
сегодня, 09:23
Ничушкин сделал хет-трик с «Сент-Луисом» – 1-й в сезоне. У игрока «Колорадо» 11+15 за 31 матч
сегодня, 05:20Видео
Главные новости
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 12:00Спецпроект
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Айлендерс» против «Юты», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Каролина» примет «Монреаль»
сегодня, 11:59
Бузова о лучшем спортсмене 2025 года: «Это Овечкин»
сегодня, 11:45
Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
сегодня, 11:16
Владимир Плющев: «Североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, показывают высокий класс. Смотрю некоторые матчи МЧМ – видно, что хоккей там развивается»
сегодня, 11:01
Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ – 5-е место в истории НХЛ по продолжительности работы в одном клубе
сегодня, 10:36
Маккиннон забросил 400-ю шайбу в регулярках НХЛ – в 30 лет и 121 день. Только Овечкин, Мэттьюс, Пастрняк, Стэмкос и Драйзайтль были моложе на этой отметке из действующих игроков
сегодня, 10:13
Собаки на вбрасываниях? Чирлидерши на льду? Такое бывает на матчах КХЛ?
сегодня, 10:00Спецпроект
Тарасенко забил «Сан-Хосе» и прервал серию из 4 игр без очков. У форварда «Миннесоты» 8+12 за 34 матча в сезоне
сегодня, 09:56Видео
Ничушкин с хет-триком – 2-я звезда дня в НХЛ. Стэмкос с 600-м голом и Уилсон с 2+1 также вошли в тройку
сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов сделал голевой пас в игре с «Миннесотой». У защитника «Сан-Хосе» 1+19 в 40 матчах сезона
сегодня, 11:57
Дорофеев сделал 2 передачи в игре с «Нэшвиллом». У нападающего «Вегаса» 15+13 за 38 матчей в сезоне
сегодня, 10:48
Буше, Пыленков и Гамзин – игроки декабря в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:44
Дьяков об Овечкине: «Лучший спортсмен года в России. Думаю, до 2100 года его достижение никто не побьет. И он может и еще один рекорд Гретцки побить»
вчера, 18:59
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
вчера, 16:33
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
вчера, 14:14
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
вчера, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
вчера, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
вчера, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
вчера, 11:03