Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»

Маккиннон о Ничушкине: один из лучших силовых форвардов в НХЛ.

Капитан «Колорадо » Нэтан Маккиннон оценил игру Валерия Ничушкина . В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» россиянин сделал хет-трик.

«Он отлично выглядит на льду, у него был замечательный год. Вернувшись после травмы, Ничушкин вышел на совершенно другой уровень.

Он один из лучших силовых форвардов в НХЛ. Просто делает все», – сказал Маккиннон.

Ничушкин пропустил 8 матчей в ноябре из-за травмы нижней части тела. Вернувшись в состав, он набрал 14 (6+8) очков в 14 играх. Всего на его счету 11+15 за 31 матч.

Ничушкин закрыл 2025-й хет-триком – вместе с Маккинноном прибил «Сент-Луис»