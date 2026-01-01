Маккиннон о Ничушкине: «Один из лучших силовых форвардов в НХЛ – он делает все. Валерий вышел на другой уровень, вернувшись после травмы»
Капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон оценил игру Валерия Ничушкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» россиянин сделал хет-трик.
«Он отлично выглядит на льду, у него был замечательный год. Вернувшись после травмы, Ничушкин вышел на совершенно другой уровень.
Он один из лучших силовых форвардов в НХЛ. Просто делает все», – сказал Маккиннон.
Ничушкин пропустил 8 матчей в ноябре из-за травмы нижней части тела. Вернувшись в состав, он набрал 14 (6+8) очков в 14 играх. Всего на его счету 11+15 за 31 матч.
