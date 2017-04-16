Форвард «Вашингтона» забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли во втором матче серии первого раунда против (3:4 2ОТ).

Россиянин отличился во втором периоде при розыгрыше большинства, поразив ворота «Лифс» из левого круга вбрасывания.

Всего в плей-офф у Овечкина стало 42 заброшенных шайбы в 86 проведенных матчах. С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.