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    НХЛ. Овечкин забросил первую шайбу в текущем плей-офф

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли во втором матче серии первого раунда против «Торонто» (3:4 2ОТ). 

    Россиянин отличился во втором периоде при розыгрыше большинства, поразив ворота «Лифс» из левого круга вбрасывания. 

    Всего в плей-офф у Овечкина стало 42 заброшенных шайбы в 86 проведенных матчах. С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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