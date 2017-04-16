НХЛ. Овечкин забросил первую шайбу в текущем плей-офф
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли во втором матче серии первого раунда против «Торонто» (3:4 2ОТ).
Россиянин отличился во втором периоде при розыгрыше большинства, поразив ворота «Лифс» из левого круга вбрасывания.
Всего в плей-офф у Овечкина стало 42 заброшенных шайбы в 86 проведенных матчах. С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
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