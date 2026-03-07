  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 6:3. Команда Андриевского выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 9-й на Востоке
14

«Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 6:3. Команда Андриевского выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 9-й на Востоке

«Амур» выиграл 4 из 5 последних матчей КХЛ.

«Амур» победил «Салават Юлаев» (6:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2. По 3 очка в составе «Амура» набрали Ярослав Дыбленко (0+3) и Олег Ли (1+2).

Команда тренера Александра Андриевского одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

На данный момент «Амур» идет на 9-м месте на Востоке с 57 очками в 63 играх. 8-е место занимает «Сибирь» с 60 баллами в 62 матчах

«Салават» идет 5-м в таблице Востока с 70 очками в 63 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoАмур
logoВиктор Козлов
logoАлександр Андриевский
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЯрослав Дыбленко
logoОлег Ли
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж на удалялись вдоволь.Учитесь у Амура играть в большинстве. Ремпал задолбал уже истерить доведите до него уже что нельзя так делать. Безвольный матч .Амур возил первое звено как пацанов.
Чисто тренерское поражение. Вели 2:0 и начались эксперименты: Ремпала в звено к Пименову и Алалыкину, Хохрякова - к легионерам (у Жаровского с ними до этого игра шла). По итогу перестановки провалэили второй период. Казалось бы, сделай вывод и верни сочетания в начальное состояние, но нет, эксперимент до конца. Коновалов привёз 2 шайбы. К сожалению, к плей-офф можно констатировать, что в Салавате нет второго вратаря. И дисциплина сильно хромает. По большинству выводы не сделаны - спецбригада та же. Идём дальше
Амур и до этой серии по игре сильно добавил. А сейчас и результат, жаль, что может уже и поздно. Но календарь позволяет все оставшиеся очки забрать
Мама мия) Вот это поворот!
Красавцы!
Всё по делу!!!
Ремпал звезду поймал за сотку.
Ответ Василий Марченко
Ремпал звезду поймал за сотку.
Ремпала гасят не по-детски соперники.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Красиков о гонке за плей-офф на Востоке: «Амур» будет биться до конца, но «Сибирь» не отпустит. Все понимают, к чему идут, тренер смог собрать команду вокруг себя»
6 марта, 15:14
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
5 марта, 14:10
Андриевский об 1:4 с «Салаватом»: «У «Амура» сразу все наперекосяк пошло. Брака очень много в передачах, в приеме, шайба нас не слушалась. Как‑то все у нас…»
5 марта, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
12 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
26 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
36 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
56 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
7 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем