«Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 6:3. Команда Андриевского выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 9-й на Востоке
«Амур» выиграл 4 из 5 последних матчей КХЛ.
«Амур» победил «Салават Юлаев» (6:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2. По 3 очка в составе «Амура» набрали Ярослав Дыбленко (0+3) и Олег Ли (1+2).
Команда тренера Александра Андриевского одержала 4-ю победу в 5 последних играх.
На данный момент «Амур» идет на 9-м месте на Востоке с 57 очками в 63 играх. 8-е место занимает «Сибирь» с 60 баллами в 62 матчах
«Салават» идет 5-м в таблице Востока с 70 очками в 63 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всё по делу!!!