«Амур» отыгрался с 0:2 и победил «Салават» – 6:3. Команда Андриевского выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 9-й на Востоке

«Амур» выиграл 4 из 5 последних матчей КХЛ.

«Амур» победил «Салават Юлаев » (6:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По ходу матча клуб из Хабаровска отыгрался с 0:2. По 3 очка в составе «Амура » набрали Ярослав Дыбленко (0+3) и Олег Ли (1+2).

Команда тренера Александра Андриевского одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

На данный момент «Амур» идет на 9-м месте на Востоке с 57 очками в 63 играх. 8-е место занимает «Сибирь» с 60 баллами в 62 матчах

«Салават» идет 5-м в таблице Востока с 70 очками в 63 играх.