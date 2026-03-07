Ги Буше о поражении от «Сочи»: «Неуважительно отнеслись к сопернику, к своей игре. Получили то, что получили»

Ги Буше назвал причину поражения «Авангарда» от «Сочи».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше назвал причину поражения от «Сочи » (1:3).

«Все очень просто – неуважительно отнеслись к сопернику, к своей игре.

Получили то, что получили», – сказал Буше .