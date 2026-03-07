  • Спортс
  • Мэттью Ткачак: «Бобровский – главная причина того, что у нас два Кубка Стэнли. Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора»
Мэттью Ткачак: «Бобровский – главная причина того, что у нас два Кубка Стэнли. Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак высказался о вратаре команды Сергее Бобровском.

В матче против «Детройта» (3:1) Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков по воротам «Пантерс».

«Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора.

Он главная причина того, что у нас два чемпионских перстня Кубка Стэнли», – сказал Ткачак.

«Флорида» хочет продлить контракт с Бобровским (Пьер ЛеБрюн)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо Ткачак сказал про Боба! И хотя это далеко не лучший сезон у него, а скорее наоборот, так здесь вся команда после финала и двух подряд чашек выглядит откровенно слабо, что бывает практически всегда, после подобных побед и доминирования! Но то, что Бобровский настоящая опора для кошек - нет никаких сомнений, кипер, который из наших первый выиграл Везину и единственный - кто сделал из них это дважды, он же первый среди всех голкиперов в истории, кто одержал быстрее всех 400 побед в истории лиги, всего за 707 матчей! 50% его заслуга в том, что Флорида одержала эти победы и это как минимум, если не больше, играл он блестяще и делал невероятные сэйвы практически всегда во всех матчах плова! Уверен, что и он сам и вся команда без исключения рада, что он остался..)
Они и решили исход этой встречи, плюс Барков еще, от этих трех игроков многое зависит в игре команды.
Ответ Фока
Они и решили исход этой встречи, плюс Барков еще, от этих трех игроков многое зависит в игре команды.
А разве Барков играл в этом матче?
Ответ Melnikov1968
А разве Барков играл в этом матче?
Травмирован, и его отсутствие имелось ввиду .
вот именно это, называется спорт вне политики
Сергей будет только прибавлять в игре
Ткачак молодец, допинг в Серёгу вколол, пошумят кошки ещё.
Можно на 2 сезона 3-5 млн.
Боб может и скидку сделать. Почти все ее сделали. Ну точно не больше 5
Рекомендуем