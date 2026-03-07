Мэттью Ткачак: «Бобровский – главная причина того, что у нас два Кубка Стэнли. Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора»

Мэттью Ткачак: Бобровский – наша опора.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак высказался о вратаре команды Сергее Бобровском .

В матче против «Детройта» (3:1) Ткачак сделал хет-трик , Бобровский отразил 28 из 29 бросков по воротам «Пантерс».

«Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора.

Он главная причина того, что у нас два чемпионских перстня Кубка Стэнли», – сказал Ткачак.

«Флорида» хочет продлить контракт с Бобровским (Пьер ЛеБрюн)