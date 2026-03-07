  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-вратарь ЦСКА Мартин подрался с защитником Дрю. Полевой игрок набросился на голкипера в матче АХЛ
Видео
3

Экс-вратарь ЦСКА Мартин подрался с защитником Дрю. Полевой игрок набросился на голкипера в матче АХЛ

Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ.

Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ между «Бриджпортом» и «Хартфорд Вулф Пэк» (0:6).

В третьем периоде защитник «Бриджпорта» Хантер Дрю вступил в драку с защитником «Хартфорда» Джексоном Дорингтоном, а после окончания этого поединка набросился на вратаря «Вулф Пэк» Спенсера Мартина.

Голкипер сбросил перчатки и также нанес несколько ударов сопернику.

В итоге Дрю получил 32 минуты штрафа, Дорингтон – 15. Мартин был наказал 5 минутами штрафа за драку.

Напомним, вратарь перешел в систему «Рейнджерс» из ЦСКА по ходу сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
logoСпенсер Мартин
logoБриджпорт
Хантер Дрю
logoЦСКА
logoНХЛ
logoАйлендерс
видео
logoХартфорд Вулф Пэк
драки
logoРейнджерс
logoАХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не брит, не стрижен, запустил себя Мартин)
дерби фармов нью-йоркских Айлендерс и Рейнджерс
Жесть, какого бомжару друри подписал, еще и на 2 года
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рейнджерс» проиграли 6 из 7 матчей после травмы Шестеркина, пропустив 39 шайб на этом отрезке. Команда Салливана идет последней на Востоке
21 января, 07:10
Мартин впервые вышел в старте «Рейнджерс» и победил. Экс-вратарь ЦСКА отразил 25 из 28 бросков «Филадельфии»
17 января, 22:02
«Рейнджерс» пропустили 27 шайб в 4 матчах после травмы Шестеркина. На отрезке «Бостон» забил 10 голов за игру, «Оттава» – 8
15 января, 03:30
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
1 минуту назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
21 минуту назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
30 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
32 минуты назад
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
38 минут назад
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
58 минут назад
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джарри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
сегодня, 12:25
«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль
сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
50 минут назад
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем