Экс-вратарь ЦСКА Мартин подрался с защитником Дрю. Полевой игрок набросился на голкипера в матче АХЛ
Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ.
Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ между «Бриджпортом» и «Хартфорд Вулф Пэк» (0:6).
В третьем периоде защитник «Бриджпорта» Хантер Дрю вступил в драку с защитником «Хартфорда» Джексоном Дорингтоном, а после окончания этого поединка набросился на вратаря «Вулф Пэк» Спенсера Мартина.
Голкипер сбросил перчатки и также нанес несколько ударов сопернику.
В итоге Дрю получил 32 минуты штрафа, Дорингтон – 15. Мартин был наказал 5 минутами штрафа за драку.
Напомним, вратарь перешел в систему «Рейнджерс» из ЦСКА по ходу сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
Не брит, не стрижен, запустил себя Мартин)
дерби фармов нью-йоркских Айлендерс и Рейнджерс
Жесть, какого бомжару друри подписал, еще и на 2 года
