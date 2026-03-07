Экс-вратарь ЦСКА Мартин подрался с защитником Дрю. Полевой игрок набросился на голкипера в матче АХЛ

Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ.

Полевой игрок и вратарь подрались в матче АХЛ между «Бриджпортом» и «Хартфорд Вулф Пэк » (0:6).

В третьем периоде защитник «Бриджпорта » Хантер Дрю вступил в драку с защитником «Хартфорда» Джексоном Дорингтоном, а после окончания этого поединка набросился на вратаря «Вулф Пэк» Спенсера Мартина .

Голкипер сбросил перчатки и также нанес несколько ударов сопернику.

В итоге Дрю получил 32 минуты штрафа, Дорингтон – 15. Мартин был наказал 5 минутами штрафа за драку.

Напомним, вратарь перешел в систему «Рейнджерс» из ЦСКА по ходу сезона-2025/26.