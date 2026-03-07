«Виннипег» обменял Пирсона в «Баффало» на драфт-пик

«Виннипег» обменял Таннера Пирсона в «Баффало».

«Виннипег » обменял нападающего Таннера Пирсона в «Баффало » на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2026.

Пирсон провел 52 матча в нынешнем сезоне и набрал 13 (7+6) очков.

Срок его соглашения с кэпхитом 1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.