«Торонто» обменял Макмэнна в «Сиэтл» на 2 драфт-пика

«Торонто» обменяет Бобби Макмэнна в «Сиэтл».

«Торонто » обменял форварда Бобби Макмэнна в «Сиэтл » перед дедлайном в НХЛ.

Взамен «Лифс» получили выборы во 2-м раунде драфта-2027 (более низкий из двух, которые есть у «Сиэтла», изначально они принадлежали «Виннипегу» и «Коламбусу») и в 4-м раунде в 2026 году (изначально принадлежал «Анахайму»).

Макмэнн провел 60 матчей в нынешнем сезоне и набрал 32 (19+13) очка. Срок его соглашения с кэпхитом 1,35 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.