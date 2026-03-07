«Торонто» обменял Макмэнна в «Сиэтл» на 2 драфт-пика
«Торонто» обменяет Бобби Макмэнна в «Сиэтл».
«Торонто» обменял форварда Бобби Макмэнна в «Сиэтл» перед дедлайном в НХЛ.
Взамен «Лифс» получили выборы во 2-м раунде драфта-2027 (более низкий из двух, которые есть у «Сиэтла», изначально они принадлежали «Виннипегу» и «Коламбусу») и в 4-м раунде в 2026 году (изначально принадлежал «Анахайму»).
Макмэнн провел 60 матчей в нынешнем сезоне и набрал 32 (19+13) очка. Срок его соглашения с кэпхитом 1,35 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
отдали за ведро шайб неплохой актив… 19 голов за 1.35млн. кажется куда выгодней чем 26 за 13+ у усов, хотя Бобби тоже усатый вроде)
+100500 - мы думали что пик 1го раунда будет полюбому :/
Есть мнение что это второй Бантинг.
под битву за 8ю строчку.
