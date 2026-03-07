«Торонто» обменял Лоутона в «Лос-Анджелес» на выбор в 3-м раунде драфта. Пик будет повышен до 2-го раунда, если «Кингс» выйдут в плей-офф

«Торонто» обменял Скотта Лоутона в «Лос-Анджелес» на выбор в 3-м раунде драфта.

«Торонто» обменял форварда Скотта Лоутона в «Лос-Анджелес» на выбор в 3-м раунде драфта перед дедлайном в НХЛ.

Драфт-пик может быть повышен до 2-го раунда, если «Кингс» попадут в плей-офф в этом сезоне.

Лоутон сменил команду перед дедлайном во втором сезоне подряд. В прошлом году он перешел в «Лифс» в результате обмена с «Филадельфией», за которую выступал с сезона-2012/13.

В регулярках НХЛ Лоутон провел 724 матча и набрал 281 (116+165) очков. В текущем сезоне у него 43 игры и 12 (8+4) баллов.

Контракт 31-летнего игрока с кэпхитом 3 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.