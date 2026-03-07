«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду
«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф дома.
«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.
Это стало известно после поражения «Салавата Юлаева» от «Амура» (3:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 80 очками в 63 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая новость) Но главное - это удачи Авто в плове и добиться результата лучше, чем в сезоне 2023/24…
Удачи в ПО! За =А= ! 🏒🏆🏒
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем