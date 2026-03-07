«Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф дома.

«Автомобилист » гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.

Это стало известно после поражения «Салавата Юлаева» от «Амура» (3:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 80 очками в 63 матчах.